Ronald Koeman aux anges : "On a fait un grand match"

L'entraîneur du FC Barcelone était très satisfait après la victoire de son équipe à la Juventus (0-2) ce mercredi lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Le FC Barcelone est allé s'imposer à Turin ce mercredi soir. "On a fait un grand match, contre une très grande équipe. Nous avons bien développé notre football, et nous nous sommes créé de nombreuses occasions, on aurait dû faire le break plus tôt. Je pense qu'Antoine Griezmann a simplement manqué de chance, son tir sur le poteau, il ne pouvait pas mieux faire. Je suis très content du jeu et du caractère affiché par l'équipe. C'est une grande victoire. L'équipe a très bien réagi, malgré la démission du président mardi. Je ne pense pas que cela va avoir un effet, il faut se concentrer sur la partie sportive, les choses extra-sportives ne sont pas de notre ressort", a souligné Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça à l'issue de la rencontre.

Même son de cloche du côté de Sergi Roberto ravi d'empocher les trois points en Italie. "Nous sommes ravis, il n'y a que de deux buts de différence mais cela aurait pu être beaucoup plus. On a dominé, on s'est créé des occasions. Je ne sais pas si c'est le meilleur match de la saison, mais après la défaite contre le Real Madrid, c'était important de bien repartir. Nous sommes contents. On veut un Barcelone qui domine, qui tienne le ballon, qui se crée des occasions, qui défende bien et ça viendra avec l'enchaînement des matchs", a expliqué le défenseur catalan.