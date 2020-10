Football amateur: toutes les compétitions à l'arrêt en Belgique francophone

Jusqu'à ce vendredi les championnats de jeunes étaient maintenus, c'est désormais et jusqu'à nopouvel ordre, terminé.

À la suite du Comité de Concertation et de l'annonce de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19, l'ACFF a décidé de mettre sur pause toutes ses compétitions amateurs, y compris pour les catégories U6 à U13, où les compétitions étaient encore autorisées jusqu'à ce vendredi.

En revanche, les joueurs de moins de 13 ans pourront continuer à s'entraîner et à disputer des matchs amicaux. "L'ACFF s'inscrit ainsi dans la volonté des différentes autorités politiques et sanitaires, et plus particulièrement de la Ministre des Sports de la FWB, en autorisant cas activités qui contribuent au bien-être physique et mental des jeunes joueurs en ces temps difficiles", précise, dans son communiqué, l'Association dirigeante du football amateur en Belgique Francophone.