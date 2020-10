Koulibaly sait qu'il y a eu des offres et connait les clubs: "Nous verrons dans le futur..."

Kalidou Koulibaly a vu son nom être cité dans les plus grandes écuries européennes cet été mais le défenseur sénégalais est toujours à Naples. Il fait le point sur son avenir.

Koulibaly fait souvent les une des journaux lors des mercatos, mais jusqu'ici rien ne bouge pour l'ancien défenseur de Genk. Il s'est exprimé à propos de sa situation à la suite de la victoire de Naples sur la pelouse de la Real Sociedad en Europa League cejeudi.

Convoité lors du dernier mercato estival, notamment par Manchester City et le Paris Saint-Germain, l'international sénégalais de 29 ans tient désormais à rester concentré sur ses prestations avec les Azzurri.

"J'adore Naples, Naples m'aime, et c'est important. J'ai encore trois ans de contrat, je sais que les clubs me cherchent, que Paris et Manchester City ont fait des offres mais je suis heureux ici et je veux donner de la joie aux fans. Nous verrons ce qui se passera, mais je suis engagé à 100 % pour Naples."

Pour rappel, la direction du Napoli réclame autour de 100 millions d'euros pour l'ancien limbourgeois, lié jusqu'en juin 2023 avec le pensionnaire de San Paolo.