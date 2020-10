Lommel se relance enfin

Lommel avait connu un sérieux passage à vide, les Limbourgeois sont peut-être relancés.

Parmi les favoris de la série avec Westerlo et l'Union Saint-Gilloise en début de saison, Lommel n'a pas réussi le début de saison espéré. Avant ce soir, les Limbourgeois restaient d'ailleurs sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat.

Ils y ont mis fin au prix d'une bonne prestation sur la pelouse du Lierse Kempenzonen. Ce sont pourtant les Lierrois, via Fessou Placca, qui ont ouvert le score après seulement neuf minutes de jeu. Mais Manfred Ugalde a rétabli l'égalité juste avant la pause.

Et en seconde période, Anass Zaroury est sorti de sa boîte. Le jeune ailier a d'abord offert à Marlos Moreno le but qui a permis à Lommel de prendre les commandes. Et quatre minutes plus tard, il a parachevé son oeuvre en iinscrivant son quatrième but de la saison. Une belle victoire pour les Limbourgeois (1-3) qui reviennent à hauteur de Deinze, troisième, le Lierse Kempenzonen occupe la cinquième place.