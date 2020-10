🎥 Oublions les polémiques: Diego Maradona a 60 ans !

Diego Maradona a fait partie de la première rivalité du football mondial, et a toujours marqué l'actualité d'abord avec son talent et ensuite avec ses frasques.

Diego Maradona a 60 ans ce vendredi. El Pibe De Oro aura marqué le football de son empreinte durant sa carrière, et ici nous ne parlerons que de sa carrière sportive.

Maradona a commencé sa carrière en Argentine, à Argentinos Junior, avant de rejoindre Boca Junior, le club de son coeur. Ensuite, c'est le grand bond en Europe. Le FC Barcelone entre 1982 et 1986, son transfert à Naples, son retour en Espagne au FC Séville avant de rentrer en Argentine pour y finir sa carrière.

Maradona, ce sont des dizaines de buts plus beaux les uns que les autres, un doublé face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde en 1986, des dribbles, et tout le monde se souviendra toujours de sa prestation face à l'Angleterre lors de cette même Coupe du Monde 1986: un but de la main (la fameuse main de Dieu) mais aussi un slalom géant qui restera son plus beau chef d'oeuvre.

Champion d'Espagne, d'Italie, d'Argentine, vainqueur de la coupe de l'UEFA avec Naples, champion du monde avec l'Argentine en 1986: son palmarès parle aussi pour lui. Histoire de vous faire plaisir, voici les plus belles images de Maradona. Sa carrière de joueur lui vaudra toujours un hommage.