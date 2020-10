Kompany avant le match face à l'Antwerp: "La plus jeune équipe contre l'équipe la plus âgée de la compétition, il ne faut pas l'oublier"

L'Antwerp vient de mettre Tottenham sur les genoux. Anderlecht sait donc que ce sera une tâche très difficile dimanche.

Vincent Kompany a conscience du statut de son équipe par rapport au Great Old : "Nous ne sommes plus les favoris pour de tels matchs, mais nous visons la victoire".

"L'équipe la plus forte d'Anvers est un favori pour le titre, mais il y en a d'autres en ces temps de coronavirus. Regardez les noms et l'âge... Regardez le nombre de matches qu'ils ont déjà joué. C'est juste une équipe très mature et complète. Nous sommes les plus jeunes et ils sont les plus âgés. C'est une différence."

Kompany voit également qui sont les stars : "Les buts viennent de Mbokani ou Refaelov, ce sont les joueurs clés. Mais ils sont soutenus par des gars comme Gerkens et Haroun. Ils assurent leur retour".

Le fait que l'Antwerp ait un match difficile dans les jambes peut jouer à l'avantage des Bruxellois. "Mais ils ont aussi beaucoup d'expérience. Beaucoup de ces hommes ont l'habitude de jouer trois matches en une semaine. Nous voulons montrer qui nous sommes vraiment. Notre équipe est plus complète que la saison dernière. Malgré notre situation, nous avons été actifs sur le marché des transferts."