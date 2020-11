La délivrance pour Paul Mukairu : "Il s'entraînait comme si sa vie en dépendait"

Ses débuts se sont faits attendre pour raisons administratives, mais Paul Mukairu a enfin pu fouler la pelouse du Lotto Park ... et a fêté ça par un superbe but.

"C'est le plus beau but de ma carrière, oui, car je ne frappe pas souvent de cette distance", sourit Paul Mukairu après la rencontre. "Le plus beau pour l'instant. Mon objectif est toujours de marquer ou d'être décisif". Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Nigérian arrivé d'Antalyaspor a été décisif ce dimanche en inscrivant le seul but du match.

"Ce qui m'a énormément plus chez Paul, c'est qu'il a travaillé très dur pour s'intégrer. Cette équipe manque d'automatismes et il est arrivé à l'entraînement avec énormément d'envie, il a bossé comme si sa vie en dépendait pendant trois jours", se réjouissait quant à lui Vincent Kompany. "L'absence imprévue de Yari laissait Paul Mukairu comme la seule option sur le banc pour amener de la vitesse car Bundu ne peut pas jouer 90 minutes".

Le soulagement après les déboires administratifs

Paul Mukairu a en effet vécu des semaines stressantes depuis son transfert. "C'était très compliqué pour moi ces derniers jours. C'est pour cela que j'ai immédiatement remercié Dieu après le but", explique-t-il. "Je remercie également le manager pour sa confiance. J'ai travaillé très dur à l'entraînement et pour pouvoir m'intégrer dans l'équipe car je suis arrivé tard".

Une chose est sûre : avec un tel but, le Nigérian, qui porte le n°12 en hommage à Thierry Henry, s'est présenté aux supporters. Et au vu des prestations de Mustapha Bundu, il frappe d'ores et déjà à la porte du onze de base ...