🎥 Il y a un an, Thorgan Hazard marquait son premier but pour Dortmund

Le 2 novembre 2019, le frĂšre d'Eden et de Kylian faisait trembler les filets pour son nouveau club.

Après avoir porté le maillot de Gladbach pendant cinq ans, Thorgan Hazard a débarqué à Dortmund le 22 mai 2019. Six mois plus tard, il trouvait le chemin des filets pour s'offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Face à Wolfsburg, il était le premier à marquer dans la rencontre et lançait ses coéquipiers vers la victoire (3-0).

Thorgan Hazard a récemment fait son retour au sein du groupe du Borussia après une longue absence liée à une blessure.