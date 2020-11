Retour retardé pour Arjen Robben, déjà blessé

L'ancien joueur du Bayern Munich doit déjà faire face à quelques pépins physiques alors qu'il reprenait après un an sans football.

Arjen Robben devra patienter encore un peu plus longtemps avant de revenir dans la sélection de Groningue. En effet, victime d'une blessure lors de son premier match officiel avec le club d'Eredivisie, il va désormais suivre un entraînement particulier.

Souvent victime de blessures ces derniers temps, Robben va suivre un programme d'entraînement individuel pour tenter de revenir au meilleur de sa forme.

"Pour l'entraîneur et mes camarades joueurs, ce n'est pas non plus agréable que ce soit à propos de moi presque toutes les semaines, alors que je ne suis pas là", a déclaré Robben.