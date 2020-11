🎥 Un gardien marque dans les dernières secondes d'un match mais célèbre un peu vite

Un gardien de but qui marque produit toujours des images spectaculaires mais quand la victoire est célébrée un peu trop vite... Cela peut faire passer du sourire aux larmes.

Un gardien de but qui marque, c'est une image qu'on ne voit pas souvent et encore moins quand ce but survient dans les dernières secondes d'un match. C'est arrivé à Carlos Aguayo Torres. Le gardien de but du club régional espagnol Vinaros CF qui a inscrit le but égalisateur pour faire 1-1.

Les joueurs de son équipe ont explosé mais leur joie aura été de courte durée. En effet, alors qu'ils célébraient, l'équipe adverse en a profité pour faire une remise en jeu rapide et planter le 2-1 sur un lob sublime !