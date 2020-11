Un ancien joueur du PSG brise le tabou sur la santé mentale des footballeurs

L'ancien défenseur du club parisien avait pris une pause carrière avant de rejoindre Waalwijk, où il n'a toujours pas joué.

Dans un long message posté sur son site internet, Gregory Van der Wiel a décidé de briser un tabou et de parler de ses problèmes psychologiques. Un sujet sensible et que peu de sportifs ont mis en avant s'ils en étaient victimes. L'ancien joueur du PSG souhaite donc sensibiliser le public à ces problèmes qui touchent également les joueurs professionnels et de haut niveau.

"Je veux prendre un moment et vous expliquer à chacun ce à quoi j'ai dû faire face ces derniers mois : des crises de panique et de l'anxiété. Dans un premier temps, je ne voulais pas en parler parce que la société stigmatise tout ce qui parle des problèmes mentaux/psychologiques, mais maintenant je veux partager mon histoire comme quelque chose de puissant", écrit-il sur les réseaux sociaux.

D'autres sportifs avaient déjà partagé leur histoire : Andres Iniesta avait déjà évoqué sa dépression à l'âge de 25 ans. DeMar DeRozan, joueur de NBA, et Kevin Love ont également partagé leur histoire il y a quelques mois.