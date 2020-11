Des nouvelles rassurantes concernant Eden Hazard

Le capitaine des Diables Rouges (29 ans, 3 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) et les supporters du Real Madrid peuvent souffler.

Touché à la cheville gauche contre l'Inter Milan (3-2) ce mardi soir en Ligue des Champions, Eden Hazard a été remplacé en début de seconde période. Alors que l'on craignait une nouvelle blessure importante, l'ailier gauche n'a rien de grave, comme l'assure le quotidien espagnol AS. Le capitaine des Diables Rouges souffre d'une simple contusion et a d'ailleurs pu prendre part à la première partie de l'entraînement de son équipe ce mercredi.