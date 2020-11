Samuel Bastien prêt à croiser le fer avec le Lech Poznan : "Nous allons nous donner à fond pour le club et le blason"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera le Lech Poznan lors de la troisième journée de l'Europa League. Un match ô combien important pour les Rouches.

Le Standard de Liège reste sur deux revers de suite en Europa League après une défaite à Sclessin contre les Rangers (0-2) et une autre face à Benfica à l'Estadio da Luz (3-0). Le matricule 16 est déjà dans l'obligation de l'emporter en Pologne, le match de la dernière chance. "C'est une rencontre très importante. Il reste quatre joutes européennes, à savoir douze points à prendre. Et le résultat de la rencontre de demain sera un bon indicateur. Nous saurons ainsi dans quelle direction nous allons nous diriger. Il faut aborder ce match de la meilleure des façons", a expliqué Samuel Bastien en conférence de presse.

Il faut dire que le début de semaine a été des plus compliqués en bord de Meuse avec la terrible blessure de Zinho Vanheusden et les six cas de Covid-19. "Ce n'est pas évident avec cette blessure qui arrive au mauvais moment et nos coéquipiers positifs au coronavirus. Nous allons faire avec et nous pensons fort à notre capitaine, toute l'équipe est derrière lui et c'est une motivation supplémentaire pour nous", a expliqué le milieu de terrain.

Depuis le début de saison, les Rouches jouent plusieurs matchs chaque semaine et voient les rencontres s'accumuler. "Ce n'est pas évident d'enchaîner autant de rencontres tous les 3-4 jours. Mais c'est notre métier et nous faison avec, nous n'allons pas nous plaindre non plus. Nous allons nous donner à fond pour le club et le blason. Après, nous essayons de gérer de la meilleure des façons. Il faut mordre sur sa chique et c'est pour ces joutes européennes que nous jouons au football", a précisé le vice-capitaine des Rouches.