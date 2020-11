Guy Lacombe ne voulait pas de Mbokani à Monaco : "On nous l'avait imposé"

Dieumerci Mbokani débarquait à l'AS Monaco il y a dix ans. Un premier transfert hors de Belgique pour le Congolais de 24 ans à l'époque, qui avait mis la Belgique à ses pieds et qu'on pensait prêt pour le grand bain. Nous en avons parlé avec Guy Lacombe, son entraîneur sur le Rocher.

Dire que Dieumerci Mbokani et Guy Lacombe étaient les meilleurs amis du monde serait mentir. Le Congolais a même implicitement accusé le Français d'un certain racisme à l'époque, ce qui n'a pas pu faire oublier un point clair : le serial buteur de l'Antwerp n'a pas réussi sur le Rocher. Guy Lacombe est revenu sur cet échec pour Walfoot, nous donnant d'emblée la raison principale de cet échec : "On nous a imposé Dieumerci à l'époque. Ce n'était pas le premier choix du staff", rappelle-t-il.

"Il était très performant dans le championnat belge, et l'est à nouveau, mais à l'époque, Mbokani ne s'était pas du tout adapté à Monaco. Je crois que c'est ce type de joueur qui ne saura être performant que dans "son" championnat (le belge, nda)", estime Lacombe. "Ce qui a joué, ce sont également les attentes à l'époque : on comptait beaucoup sur lui. Cependant, on lui a laissé le temps de l'adaptation, car il faut ça à Monaco. C'est malheureusement toujours difficile avec un joueur ayant cette mentalité", regrette l'entraîneur de 65 ans, aujourd'hui inactif. "Pour un jeune, Monaco, c'est très difficile. C'est le luxe, la Côte d'Azur, c'est très compliqué. Il faut avoir les pieds sur terre et à l'époque, ça n'a pas fonctionné". Dix ans plus tard, Dieumerci Mbokani est à nouveau le meilleur attaquant du championnat de Belgique ...