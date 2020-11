Officiel: Killian Overmeire reprend du service en D2 amateur

Un retour à la maison pour l'ancien capitaine du Sporting Lokeren.

Du Sporting Lokeren à Lokeren-Temse, il n'y avait qu'un pas, Killian Overmeire a fini par le franchir. Il aurait aimé poursuivre sa carrière au plus haut niveau, mais la seule offre concrète, en D1A, est venue de Waasland-Beveren, le club voisin et rival et il a préféré la décliner. Il revient donc au Daknam, où il a passé toute sa carrière et espère aider le club, actif en D2 amateur, à gravir les échelons.