La crise couve mais Francky Dury reste optimiste : "Convaincu que nous allons nous en sortir"

Le début de saison de Zulte Waregem est très décevant avec huit points en onze rencontres et une seizième place au classement.

Zulte n'a pas gagné depuis le 29 août et flirte avec la zone de relégation juste devant Waasland-Beveren et Mouscron.

Le temps passe et la pression sur Francky Dury augmente : "Le coaching est une forme de gestion de crise et il faut continuer à penser positivement et à chercher des solutions. Je suis convaincu à 100 % que nous allons nous en sortir", déclairait l'entraîneur sur le site internet de son club.

Essevee devra se passer d'Ewoud Pletinckx (toujours blessé) contre le Cercle mais pourra compter sur son nouveau venu Panos Armenakas déjà repris dans l'équipe qui se déplacera à Bruges.