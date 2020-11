Seraing veut conserver son cap

Ce samedi soir, Seraing accueillera le Lierse Kempenzonen au Pairay lors de la dixième journée de Proximus League.

Deuxième au classement, le RFC Seraing n'a pas joué le week-end dernier à Deinze à cause du nombre élevé de cas positifs du côté du club flamand. "Il est vrai que c'est embêtant de s'arrêter quand la mécanique tourne bien. Toutefois, cela permet de faire souffler certains et d'enregistrer le retour d'autres joueurs revenus de blessure. De plus, Emilio Ferrera a pu reprendre normalement également", nous confie Marc Grosjean.

Ce samedi soir, Seraing croisera le fer avec le Lierse. "Il faut gagner à la maison et prendre ces trois points. Il faudra toutefois faire attention à cette équipe qui vient de subir un lourd revers contre Lommel. De notre côté, nous voulons garder ce cap et poursuivre notre progression. De la pression de notre côté ? Non, nous désirons gagner chaque match puis nous verrons ce qu'il en est plus tard dans la saison", a conclu l'ancien coach de l'Union.