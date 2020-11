Yaremchuk élogieux : "Kompany fait du beau boulot, un plaisir de jouer contre une telle équipe"

Roman Yaremchuk aura été l'homme de la soirée côté Gand : l'Ukrainien, après son triplé contre Saint-Trond, a égalisé en toute fin de rencontre. Il a eu des mots élogieux pour son adversaire du jour.

Après avoir été frustré par Mr Dierick, qui l'a averti pour simulation alors qu'il espérait obtenir un penalty, Roman Yaremchuk a répondu de la meilleure des manières : d'une tête rageuse pour égaliser à la 90e minute, dans un match compliqué pour Gand. "Il faut avoir l'honnêteté de dire que nous devons faire mieux qu'aujourd'hui. En tant que joueurs, il faut être exigeants envers nous-mêmes", estime l'Ukrainien au micro d'Eleven après la rencontre.

Mais Yaremchuk sait que son adversaire du jour a des qualités : "C'est un bon point pris contre une équipe qui, je dois le dire, a une énorme marge de progression. Ca se sent en jouant contre eux. Vincent Kompany fait du très bon boulot avec tous ces jeunes et c'est un vrai plaisir de jouer face à de telles équipes", se réjouit-il. "En ce qui nous concerne, la pression est grande après toutes ces défaites et nous devons continuer à travailler dur".