CR7 absent avec le Portugal?

Le Portugais, de retour d'un teste positif au covid-19, pourrait manquer les rencontres cruciales du Portugal.

Auteur de l'unique but de la Juventus Turin sur le terrain de la Lazio Rome (1-1, 7e journée de Serie A), dimanche au Stadio Olimpico, Cristiano Ronaldo n'a pas pu disputer l'intégralité du match.

L'attaquant portugais a dû être remplacé à la 76e minute de jeu par l'avant-centre argentin Paulo Dybala. Après la rencontre, l'entraîneur de la Vieille Dame Andrea Pirlo a donné des nouvelles de la star de 35 ans, auprès des médias italiens.

"Ronaldo est fondamental, malheureusement il a eu un problème à la cheville et a été contraint de sortir." Le club piémontais n'a pas encore communiqué officiellement sur la gravité de la blessure de l'ancien footballeur du Real Madrid et l'éventuelle durée de son indisponibilité. En attendant, "CR7" est incertain pour les matches de la sélection portugaise contre Andorre en match amical (11 novembre) puis face à la France (14 novembre) et la Croatie (17 novembre) dans le cadre de la Ligue des Nations.