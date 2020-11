Le coup de gueule de Jürgen Klopp : "Vous tuez les joueurs"

Jürgen Klopp s'est exprimé au sujet du rythme des rencontres entre Europe et Premier League, et l'entraîneur de Liverpool n'est pas ravi.

Aux yeux de Jürgen Klopp, les rencontres s'enchaînent bien trop vite entre Coupes d'Europe et championnat. "Une équipe qui joue le mercredi ne devrait pas avoir à jouer le samedi midi. Tottenham jouait jeudi à Ludogorets et jouait ce dimanche à midi ! Qu'ils jouent le week-end, d'accord, mais pas à midi", regrette l'entraîneur de Liverpool dans des propos relayés par la BBC. "De cette façon, vous allez tuer les joueurs. Ils doivent se lever et directement aller jouer. Il faut une phase de récupération, ce n'est pas possible autrement".

Pep Guardiola, de son côté, a critiqué le fait que la Premier League ne permettre que trois changements cette saison. "Partout dans le monde, on autorise cinq changements. On se croit différents, ici. On ne protège pas les joueurs", regrette le coach de Manchester City.