Nouvelle pelouse du côté d'Eupen

Le club germanophone a annoncé la nouvelle ce lundi.

"Après trois années d’utilisation intensive, la pelouse du stade de football d’Eupen était usée et ne pouvait plus se régénérer", ont fait savoir les Pandas.

Eupen va donc profiter de la trêve internationale et du match en déplacement au Standard de Liège le 21 novembre pour poser une toute nouvelle pelouse.

"Depuis ce lundi matin, les collaborateurs de l’entreprise Cordel Sport Bau sont occupés à enlever la couche de gazon existante. Ensuite, 450 tonnes de sable seront épandues et mélangées à la couche de base du gazon afin d’améliorer la perméabilité à l’eau et la croissance des racines. Si tout se passe comme prévu, l’entreprise Hendriks Graszoden commencera lundi prochain à poser 7200 mètres carrés de nouveau gazon en rouleau", ont expliqué Jürgen Brüll et Tobias Winters de l’équipe Greenkeeper d'Eupen.

Le nouveau terrain devrait être prêt pour le 27 novembre lors de la réception de Charleroi.