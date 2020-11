Zlatan Ibrahimovic s'en veut : "Oui, je pourrais laisser le prochain penalty"

Zlatan Ibrahimovic est un spécialiste de l'exercice ardu du penalty, mais vient d'en manquer deux consécutifs malgré sa superbe forme de début de saison.

Ce sont des images rares, mais auxquelles on a assisté deux fois d'affilée : Zlatan Ibrahimovic manquant la cible des onze mètres. Pire, il s'agissait même du troisième penalty manqué cette saison par le Suédois, pourtant en grande forme avec 8 buts. "Oui, je suis en colère, car le partage ici n'est pas un bon résultat et j'ai manqué le penalty", regrettait Ibra, qui s'est rattrapé en égalisant face au Hellas Vérone.

L'attaquant milanais a même fait preuve d'une humilité rare chez lui : "C'est bien possible que je laisse Kessié tirer le prochain, oui", concède-t-il dans des propos rapportés par la Gazzetta dello sport. Franck Kessié était l'homme en charge des tirs au but avant l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, et n'en a raté qu'un sur les 10 tirés à Milan. Le portier du Hellas Vérone, lui, avait chambré Zlatan avant le penalty, rappelant qu'il avait raté le précédent : "Hé bien, il n'avait pas tort, j'avais raté le précédent", grince Ibra. "La trêve arrive au bon moment, je ne suis pas assez tranchant devant le but".