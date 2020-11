La mascotte d'Arsenal est de retour !

Revenons un mois en arrière : Mesut Özil, touché par le sort de la mascotte d'Arsenal, Gunnersaurus, offrait de prendre en charge l'intégralité du salaire de l'homme dans le déguisement, Jerry Quy, qui jouait le rôle de mascotte depuis 1993. L'Allemand, écarté du groupe des Gunners par Mikel Arteta, semble avoir obtenu gain de cause puisque Gunnersaurus a fait son retour à l'Emirates.

Mais d'après le Daily Mail, il n'en est en réalité rien : si Arsenal a bien compris la portée symbolique de sa mascotte, au-delà de la présence ou non de supporters dans les travées du stade, le club aurait décidé de séparer le job de Jerry Quy entre plusieurs personnes (dont l'ancien Gunnersaurus lui-même) afin de limiter les coûts.

Happy to see you back where you belong 👍🏼#YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI