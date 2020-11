La Belgique, un bon souvenir pour les Suisses : "Le meilleur moment de ma carrière"

La Suisse avait brisé les rêves de titre en Nations League pour la Belgique en 2018. Une gifle qu'on a pu minimiser à l'époque, mais qui reste bien dans les mémoires.

La Ligue des Nations, ce n'est peut-être pas "grand chose" pour certains, mais une chose est sûre : le 5-2 en Suisse en novembre 2018 fait partie des défaites les plus cuisantes des dernières années, et certainement la seconde plus décevante sous Martinez derrière la demi-finale du Mondial 2018. Pour Vladimir Petkovic, coach de la Suisse, c'est un grand souvenir : "C'était un match incroyable ! Le meilleur souvenir de ma carrière d'entraîneur et la preuve que nous étions capables d'une grande prestation dans un match décisif", se rappelle-t-il dans des propos rapportés par le Nieuwsblad.

Ce mercredi, ce sera un amical au programme, et une "revanche" belge n'aurait pas la même saveur. "C'est un match qui fait parler, car les clubs préféreraient ne pas laisser venir leurs joueurs. Nous, nous devons suivre le programme qui nous est imposé", pointe Petkovic. "Les conflits entre clubs et fédérations ont toujours existé, je comprends les deux positions".