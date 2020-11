Martinez s'exprime à propos de la sélection de Delcroix: "Il va apprendre et c'est important pour son futur"

Cette annonce n'a pas manqué de faire réagir les supporters des Diables Rouges: Hannes Delcroix fait parti des joueurs rappelés par Martinez suite aux blessures et défections des uns et des autres.

Cette semaine, les Diables ont annoncé qu'ils devaient se passer de plusieurs joueurs pour les trois rencontres de cette fenêtre internationale: Van Crombrugge, Alexis Saelemaekers et Leandro Trossard sont blessés, alors que Thomas Vermaelen n'est finalement pas autorisé à quitter le Japon.

Hannès Delcroix a donc été appelé par le coach fédéral et il s'en explique: "Nous avions déjà trois joueurs qui ont dû déclarer forfait, plus Vermaelen qui n'est pas autorisé à quitter le Japon. C'est pour cela que j'ai appelé Foket et Delcroix. J'ai pris ce dernier pour son profil, de défenseur gaucher, mais aussi pour la confiance qu'il dégage pour le moment. Dans l'équipe, il va apprendre de la part de joueurs comme Vertonghen. C'est important pour son futur".

Alors qu'il n'a joué que 5 rencontres avec Anderlecht cette saison, voilà donc le jeune Delcroix Diable Rouge. "C'est un gros step pour lui, mais c'est bien pour moi de le voir aussi à l'entraînement. C'est aussi le futur des Diables. Il impressionne avec les U21, il a vraiment été très bon contre l'Allemagne. C'est le bon moment pour lui faire passer ce step, avant de retrouver les Espoirs".