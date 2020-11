Thorgan Hazard donne des nouvelles de son frère : "Il en avait enfin fini avec les blessures et maintenant c'est le virus ..."

Eden Hazard ne retrouvera pas les Diables Rouges, pour lesquels il n'a plus joué depuis un an. Thorgan, son frère, a donné des nouvelles du joueur du Real Madrid.

La poisse poursuit Eden Hazard : blessé pendant de longs mois, puis pas assez fit lors du dernier rassemblement des Diables pour jouer la moindre minute, il avait retrouvé les terrains et semblait sur la bonne voie pour un retour ... mais a été testé positif au Covid-19 et doit donc désormais être placé en quarantaine à Madrid. "Il était enfin débarrassé des blessures et maintenant c'est le virus", souffle Thorgan Hazard en conférence de presse.

"Je ne sais pas s'il refera des tests, mais il y a peu de chances qu'il vienne, à moins qu'il ait été faux positif. En tout cas, il va bien et n'a pas de symptômes", rassure Thorgan. "Un an sans lui, ça fait beaucoup, il doit se sentir un peu mal. J'espère que maintenant, il ne lui arrivera plus rien et qu'il pourra tout jouer comme c'était le cas à Chelsea. C'était vraiment une mauvaise surprise pour lui, il doit reste chez lui, il ne peut pas bouger ...".

Eden manque au Real et à la Belgique

Thorgan Hazard a beau être en forme et espérer pouvoir servir de leader technique aux Diables Rouges, il sait bien que son frère est difficile à remplacer : "Eden manque au Real et aux Diables Rouges. C'est toujours mieux pour l'équipe quand vous avez l'un des meilleurs joueurs du monde avec vous", conclut le joueur du Borussia Dortmund.