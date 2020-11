Le plus long sponsoring du football prolonge de dix ans !

Le PSV Eindhoven a annoncé que le contrat le liant à son sponsor historique, Philips, serait prolongé de 10 ans supplémentaires.

Le PSV Eindhoven et Philips : vous ne trouverez pas duo plus iconique dans le monde du sponsoring. La marque figure sur le maillot du club néerlandais depuis sa fondation, en 1913, ce qui en fait d'ores et déjà le sponsoring le plus long de l'histoire du football. Et le PSV Eindhoven a annoncé que ce partenariat se prolongerait désormais (au moins) jusqu'en 2031, soit dix ans de plus.

Pour ceux qui l'ignorent, le nom "PSV" signifie tout simplement ... Philips Sports Vereniging, et est donc le club "officiel" de la marque. Il était initialement le club des employés de Philips, et évolue au sein du Philips Stadion.