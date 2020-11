Didier Deschamps : "On a pris une bonne gifle"

Le sélectionneur de l'équipe de France était évidemment très déçu après la déconvenue subie ce mercredi soir contre la Finlande (0-2).

Frustré de la prestation des siens, Didier Deschamps n’a pas épargné ses joueurs à l'issue de la rencontre. "On a été en dessous de ce que j’attendais, bien évidemment", a lâché le technicien français en conférence de presse. "Parler d’état d’esprit, cela me paraît assez large, mais sur le plan de la générosité, l’engagement et le duel, en face ils ont mis tout ce qu’il fallait. Quant à nous pas suffisamment, même si on a fait un bon début de match, vingt belles premières minutes avec des occasions. Puis, on prend deux buts évitables qui donnent confiance à l’adversaire", a souligné l'ancien médian.

"Je trouve que dans le contenu c’était mieux après la pause, mais quand on part avec un tel handicap, c’est difficile. (…) C’est le haut niveau, et heureusement que cela se passe comme ça. Cela nous permettra de donner aux joueurs une piqûre de rappel. On a pris une bonne gifle, je ne vais trop m’attarder dessus car demain on doit basculer sur ce qu’il nous attend (le Portugal, ndlr). Mais c’est factuel et à partir de là, le résultat est logique", a conclu Deschamps.