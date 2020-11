Jasper Cillessen pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois

Durant cette saison ô combien spéciale, beaucoup de joueurs se plaignent d'un rythme infernal et du risque de blessure. Et on ne peut pas leur donner tort.

Le portier du FC Valence, Jasper Cillessen, qui semblait souffrir d’un claquage tendineux, serait finalement à deux doigts de passer sur le billard, comme le rapporte Marca. Souffrant d'une blessure musculaire majeure au rectus femoris de sa jambe droite survenue lors d'une séance d'entraînement vendredi dernier, le portier néerlandais de 31 ans a eu les résultats de ses tests. Et le résultat est sans appel. La déchirure est importante, à tel point qu'il devra subir une intervention chirurgicale si l'on en croit les dires de Cope Valencia. Le portier du FC Valence pourrait être éloigné des terrains durant trois à quatre mois.

