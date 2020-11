Un joueur irlandais positif au coronavirus après avoir joué contre l'Angleterre

Alan Browne a été testé positif au Covid-19. Il est l'un des cinq joueurs de l'Irlande a avoir disputé les 90 minutes du match. La fédération irlandaise ne serait pas inquiète pour les autres joueurs présents sur le terrain et ce test positif ne perturbera pas les rencontres de Ligue des Nations contre le Pays de Galles et la Bulgarie, comme le rapporte The Sun.

La Fédération Irlandaise de Football a indiqué que le joueur est placé en isolement et qu’aucun membre (staff comme joueurs) des Boys in Green n’a été testé positif depuis.

The Football Association of Ireland can confirm Ireland midfielder Alan Browne has tested positive for COVID-19



There are no close contacts of the player and the rest of the staff & squad tested negative ahead of Sunday's UEFA Nations League against Wales in Cardiff#COYBIG pic.twitter.com/Llpde9apHo