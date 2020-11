En sélection, comme à l'Union: Dante Vanzeir sur sa lancée!

Le deuxième meilleur buteur de D1B est inarrêtable.

Si Georges Mikautadze a longtemps semblé seul au monde, Dante Vanzeir a petit à petit réduite l'écart avec le Sérésien au classement des buteurs de la D1B. Buteur à dix (!) reprises lors de ses cinq derniers matchs de championnat, l'Unioniste est revenu à quatre unités de Mikautadze et il en a profité pour convaincre Jacky Mathijssen de le reprendre en équipe nationale U21.

Déjà présent en début de campagne, Dante Vanzeir n'avait pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur Espoirs. Il a obtenu sa chance et... il a déjà fait trembler les filets ce vendredi, à l'occasion d'une joute amicale contre le Racing Genk. Une rencontre qui s'est soldée sur un partage (2-2), Jelle Bataille a inscrit l'autre but de l'équipe nationale, Cyriel Dessers et Mats Moller Daehli ont trouvé l'ouverture côté limbourgeois.