José Mourinho sanctionné par l'UEFA pour un retard face à l'Antwerp

L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, aurait été sanctionné par l'UEFA. Le coup d'envoi tardif du match face à l'Antwerp en serait la cause.

Adversaire de l'Antwerp en Europa League, José Mourinho a été sanctionné par l'UEFA. En effet, l'instance régulatrice du football européen a choisi de condamner l'entraîneur portugais à une suspension conditionelle d'un match et à verser une amende de 25 000 euros.

Selon Het Nieuwsblad, la raison tient au fait que la rencontre entre l'Antwerp et Tottenham le 29 octobre dernier aurait demarré trop tard. Pourtant, si l'ancien coach de Manchester United est jugé responsable de cet événement, rien n'est précisé concernant sa réelle responsabilité. Par ailleurs, le club londonien aurait également été condamné à payer une amende supplémentaire de 3000 euro pour la taille trop grande des logos de leur sponsor sur les maillots.

Pour rappel, les hommes d'Ivan Leko avaient surpris les Spurs en s'imposant face à eux sur la plus petite des marges (1-0). C'est l'inévitable Lior Refaelov qui avait marqué le seul et unique but de la rencontre à la 29ème minute de jeu. La prochaine confrontation entre les deux équipes est prévue le 10 décembre prochain.