Bruno Fernandes a des ambitions pour Manchester United

Manchester United se cherche depuis quelques années mais Bruno Fernandes veut avoir des ambitions pour son club.

Manchester United n'a plus joué le titre depuis de longues années et depuis le début de cette saison, il est clair que les résultats ne sont pas à la hauteur. Solskjaer a d'ailleurs été plusieurs fois remis en question. Mais Bruno Fernandes, arrivé en janvier dernier à Old Trafford, veut que le club regarde vers le haut et veut viser le titre cette saison.

"Les autres peuvent dire qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils ont une meilleure équipe type que nous, que les remplaçants sont meilleurs. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, je m'en fiche. Pour un club comme Manchester United, nous n'avons pas remporté la Premier League depuis longtemps. Trop longtemps je pense. Il faut avoir en tête que tout le monde est là pour gagner. Je pense que nous avons cette mentalité", a-t-il lâché. Quatorzième de Premier League, Manchester United émarge pour l'instant à 8 longueurs du leader Leicester.