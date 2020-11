Nacer Chadli retrouve des couleurs

Une première entrée fracassante en Super Lig, suivie d'une titularisation en équipe nationale: Nacer Chadli retrouve ses sensations après des mois compliqués.

Sur une voie de garage à Monaco, Nacer Chadli a décidé de tenter sa chance en Turquie, à Basaksehir où, gêné par une blessure, il a dû patienter quelques semaines avant de disputer ses premières minutes.

Pourtant, Nacer Chadli reste sur une belle semaine. Il a distillé deux assists dès ses dix premières minutes turques, le week-end dernier, avant de célébrer sa 60e cap, mercredi en équipe nationale. "Ça fait plaisir de retrouver l'équipe et c'est toujours un honneur de commencer un match", se réjouissait, après la rencontre, le Liégeois qui n'avait plus porté les couleurs de l'équipe nationale depuis plus d'un an.

Ces 60 minutes de jeu lui ont, en tout cas, fait le plus grand bien et le héros de Belgique-Japon espère encore obtenir du temps de jeu, car il en a besoin pour retrouver le rythme de la compétition. "Je dois encore travailler car j'ai un petit retard physique par rapport à mes coéquipiers", confirme-t-il. "Mais j'ai pu jouer avec Basaksehir, puis une heure avec les Diables, donc c'est positif", conclut-il.