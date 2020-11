Daouda Peeters, le Diablotin méconnu et équipier de CR7 : "Il m'a appris à toujours me donner à fond"

Oui, on peut évoluer à la Juventus et être très peu connu dans son pays : Daouda Peeters, premier Belge à porter le maillot de la Vieille Dame en équipe A, en est l'exemple vivant. Mais il ne devrait pas rester longtemps dans l'ombre ...

Il ne compte qu'un petit quart d'heure de jeu en équipe A avec la Juventus de Turin, mais fait partie intégrante du noyau A avec lequel il travaille très régulièrement : Daouda Peeters (21 ans) attend son heure, mais ses qualités ne font aucun doute. Il est le premier Belge de l'histoire de la Vieille Dame, en équipe A du moins (rappelons le cas particulier de Benjamin Mokulu venu amener de l'expérience à l'équipe U23 en 2019). "Percer ici, ça reste mon rêve", confesse Peeters en conférence de presse, à quelques jours du match capital des U21 en Bosnie-Herzégovine.

Les conseils de Cristiano Ronaldo

"La vie italienne me convient bien. C'est tranquille ici, tout est très agréable. Réussir à la Juve est mon objectif, mais bien sûr, si je dois d'abord aller m'endurcir un peu ailleurs en prêt, j'y suis ouvert", reconnaît le médian, qui est sous contrat à la Juventus jusqu'en 2024, preuve de la confiance dont il jouit. "Mais à l'heure actuelle, mon focus est à la Juve, où j'ai la chance de travailler avec les meilleurs joueurs du monde". Parmi eux, bien sûr, Cristiano Ronaldo. "Il n'y a pas que lui, on a beaucoup de joueurs du top (rires). Mais Ronaldo m'a appris à me donner à fond, à ne jamais avoir peur de me lancer. C'est ce qu'il m'a conseillé. Il veut qu'on se donne au maximum même lors des exercices les plus simples à l'entraînement".

Loin des yeux belges, Daouda Peeters, qui n'a pas encore pu disputer de minutes en équipe A cette saison (ses 14 minutes de jeu datent d'un déplacement à Cagliari en juillet 2020, en fin décalée de saison dernière), se montre lorsqu'il rejoint les Espoirs. Celui qui admire Axel Witsel ("un grand exemple") n'a pas joué en Moldavie, où sa puissance aurait peut-être aidé à éviter une déconvenue : "J'espère que le coach fera appel à mon profil, que ma puissance sera utile à terme. Mais c'est sa décision (sourire)". Peeters suit sa propre trajectoire, mais n'a pas moins d'ambitions que le reste de sa génération ...