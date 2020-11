Paul Pogba, excellent avec les Bleus, ronge son frein à Manchester "Je n'ai jamais connu cela dans ma carrière"

Paul Pogba reste un élément important de l'équipe de France, malgré une mauvaise période dans son club, où il cire le banc plus souvent qu'à son habitude.

Très rare dans les médias, encore plus durant cette période compliquée, Paul Pogba a tout de même accepté de sortir du silence. Au micro de RTL, le milieu de terrain de 27 ans a confirmé qu'il n'avait jamais vécu une telle période dans sa carrière, lui qui enchaîne les blessures et les apparitions sur le banc de Manchester United.

"C’est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière. J’avais l’habitude de jouer et avoir du rythme. Là, je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve. Il faut faire des prestations comme ça (comme celle contre le Portugal, ndlr), être constant. Les venues en équipe nationale ? C’est une fenêtre qui s’ouvre. Je parle avec Antoine (Griezmann) et Raphael (Varane), on se rend compte que le groupe est énorme. Et quand on est sur le terrain, on prend du plaisir. Ce n’est pas qu’en club, on n’en prend pas mais ici, ce n’est pas pareil. On rigole. C’est vraiment une famille. Et le groupe qu’on a, titulaires ou remplaçants, c’est vraiment magique. Et c’est pour ça qu’on est heureux de venir en sélection. Le coach a une confiance énorme en nous. Et on a confiance en lui aussi. Cette force mentale fait la différence. Les remplaçants, leur sérieux et leur professionnalisme, et leur talent…Ça travaille dur et ça ne se plaint pas. Ils représentent vraiment la France" a-t-il déclaré.