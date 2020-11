Antonio Conte aimerait vivre une autre expérience en Premier League

A la tête de l'Inter Milan depuis la saison dernière, Antonio Conte réalise du bon boulot chez les Nerazzurri.

Interviewé par le Telegraph, Antonio Conte est revenu très longuement sur son expérience et son départ de Chelsea. L'entraîneur italien veut encore coacher en Premier League.

"Je suis sous contrat cette saison et j'ai encore une autre année dans mon contrat à l'Inter. J'ai commencé un projet ici, et, honnêtement, je veux continuer ce projet et rester pendant de nombreuses années car nous construisons les bases. Mais, c'est sûr, dans le futur, je veux revenir en Angleterre pour vivre une autre expérience car j'ai beaucoup apprécié mon séjour là-bas et je veux respirer l'atmosphère du football en Angleterre. Pour moi, pour ma famille, j'aimerais un jour revenir en Angleterre car nous avons vécu une expérience incroyable et nous voulons continuer à vivre une autre expérience en Angleterre."