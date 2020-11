La Belgique peut faire un pas ... vers le Mondial 2022 via la Ligue des Nations

Gagner ce mercredi n'amène pas seulement une qualification pour le Final Four de Ligue des Nations : les Diables feraient également un (petit) pas vers le Mondial 2022.

On l'oublie presque tant les échéances s'enchaînent, se mélangent et tant les règles se mêlent les unes aux autres : il y a, dans cette Ligue des Nations, des tickets en jeu pour les barrages du Mondial 2022. Les deux meilleures équipes du groupe A de Nations League non-qualifiées pour le Mondial 2022 au terme des éliminatoires (qui commenceront à l'automne 2021) complèteront le tableau des douze barragistes (dont 10 meilleurs deuxièmes) se disputant les derniers tickets pour la Coupe du Monde.

Autrement dit : si la Belgique, actuellement seconde meilleure équipe de Ligue des Nations A (derrière la France), venait à l'emporter mercredi mais à ne pas se qualifier pour le Mondial 2022 via une première place dans sa poule, elle serait assurée d'être barragiste, sans se soucier d'être ou non parmi les meilleurs deuxièmes. C'est évidemment une bouée de sauvetage dont on espère bien ne pas avoir besoin.