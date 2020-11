Le Danemark, avec ou sans son portier contre les Diables?

Incapable de terminer la rencontre qui opposait son équipe nationale à l'Islande, dimanche dernier, le portier danois sera-t-il sur la pelouse du King Power Stadium, mercredi soir?

Victime d'un solide choc en fin de première période contre l'Islande, Kasper Schmeichel n'avait pas terminé la rencontre, mais les nouvelles sont plutôt bonnes pour le gardien danois, qui a repris l'entraînement avec ses partenaires, mardi.

Et qui se dit prêt à jouer. "Ça avait l'air plus grave que ça ne l'était en réalité. On s'inquiétait surtout pour mon cou, mais j'ai passé des examens et je me sens bien. J'espère que je jouerai demain." Ce sera désormais à son sélectionneur, Kasper Hjulmand de prendre la décision.