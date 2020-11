Un club espagnol prêt à sortir Samuel Eto'o de sa retraite

L'ancien joueur du FC Barcelone et de l'Inter Milan avait fin à sa carrière il y a un peu plus d'un an.

Ces derniers jours, une rumeur folle a fait surface au sein des médias espagnols. Le Racing Murcia, équipe évoluant en quatrième division espagnole, souhaiterait enrôler Samuel Eto'o et lui offrir une dernière aventure. Mais la nouvelle a été confirmée par Morris Pagniello, homme d'affaires italio-australien et président du club espagnol. Ce dernier a même confirmé à Radio Marca que l'opération est en marche.

"Je parlais avec Tim Cahill, un ancien d'Everton, c'est un joueur que je veux recruter. On a parlé de lui, et d'un autre joueur passé par la Premier League... Le nom d'Eto'o est sorti dans notre conversation, ça serait parfait pour nous, pour notre club et le foot modeste. L'opération pour qu'Eto'o signe avec nous, c'est du 50-50 actuellement. On le saura la semaine prochaine. On a un plan B sinon. On a plusieurs investisseurs du Mexique et des Émirats qui peuvent financer l'opération", a lâché Pagniello.

Reste à savoir si le Camerounais âgé de 39 ans sortira de sa retraite...