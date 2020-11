L'agent d'Olivier Giroud fait le point sur son avenir : "Découvrir une autre culture"

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l'agent d'Olivier Giroud a clarifié l'avenir de son joueur. En manque de temps de jeu à Chelsea, le numéro 9 est à la recherche d'un nouveau point de chute.

Une nouvelle fois décisif avec l'équipe de France mardi soir, Olivier Giroud n'en reste pas moins dans une situation compliquée en club. Averti par Didier Deschamps, le deuxième buteur de l'histoire des Bleus sait qu'il doit trouver une solution avant l'Euro. Dans des propos accordés à Foot Mercato, son agent Michaël Manuello a fait le point sur l'avenir du buteur de 34 ans.

Alors que The Guardian croit savoir que l'ancien attaquant d'Arsenal privilégierait un départ en Premier League, son représentant a également ouvert la porte à un départ à l'étranger. "Si la situation n'évolue pas à Chelsea, cette fois-ci, il n'y aura pas d'option (pour une prolongation d'un an) sur le contrat d'Olivier. Donc il y aura une volonté d'aller prendre du plaisir et de jouer [...] L'idéal serait plutôt pour lui de découvrir une autre culture, de faire un autre tour d'horizon. Maintenant, un nouveau club anglais avec des objectifs peut aussi le faire réfléchir [...] Mais il y a une ouverture d'esprit pour aller vivre quelque chose ailleurs à l'étranger."

Barré par la concurrence à Chelsea, Olivier Giroud n'a disputé que 154 minutes de jeu toutes compétitions confondues en 2020/2021. Un total bien trop faible qui pousse logiquement le natif de Chambéry à chercher une porte de sortie. L'hiver dernier, son nom était revenu avec insistance du côté de l'Inter Milan...