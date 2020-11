Saelemaekers lance le choc face à Mertens : "C'est un match très important"

Ce dimanche soir, l'AC Milan se déplace sur la pelouse du Napoli dans le cadre de la huitième journée de Serie A. Une rencontre qui devrait mettre aux prises deux coéquipiers chez les Diables Rouges : Dries Mertens et Alexis Saelemaekers. Dans des propos accordés au site officiel des Rossoneri, ce dernier a lancé le choc.

Le milieu de terrain formé à Anderlecht entend continuer sur sa bonne dynamique, tant sur un plan individuel que collectif. "Nous avons travaillé dur au cours de cette dernière semaine car dimanche on a un match très important. Nous espérons bien faire. L’entraîneur a fait un excellent travail durant ces derniers mois. Dimanche, nous jouerons pour lui [...] J’apprécie la confiance qu’il me donne, c’est très important pour moi. J’essaie de prouver que je suis assez bon pour jouer pour ce club et j’espère devenir encore meilleur."

