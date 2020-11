Cyriel Dessers a retrouvé Van Den Brom: "J'aime son style et son honnêteté"

L'attaquant de Genk va déjà connaître son troisième entraîneur de la saison à Genk et il espère que ce sera le bon.

Actuellement, Cyriel Dessers n'a pas encore réussi son pari qui est de devenir un titulaire indiscutable du côté de Genk. C'est toujours Paul Onuachu qui occupe la pointe de l'attaque, à raison puisque ce dernier est le meilleur buteur du championnat avec 9 buts.

"Ce qu'il fait est fantastique, il marque beaucoup", a déclaré Dessers à Het Nieuwsblad. "Nous avons aussi une bonne relation. Je sais que mon moment viendra, je dois juste me montrer à l'entraînement et lorsque je reçois ma chance. Ce n'est pas simple car ici on a connu trois entraîneurs en quelques mois."

Le nouveau coach, justement, c'est John Van Den Brom. Le Hollandais est une vieille connaissance de Dessers car ils se sont cotoyés brièvement au FC Utrecht. "Je sais comment il travaille, et ce style hollandais me convient parfaitement. Il est très ouvert dans sa communication, il dit toujours ce qu'il pense. Il est aussi attentif aux jeunes joueurs. C'est maintenant à moi de faire ce qu'il faut".

Genk recevra Mouscron dimanche soir sur le coup de 20h45.