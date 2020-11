Définitivement lancé derrière les Casernes? "Maintenant, je suis un vrai Malinois"

S'il n'a pas connu une première saison particulièrement prolifique, l'ancien joueur de l'Antwerp semble cette fois parfaitement lancé.

Chouchou du public anversois, mais barré à l'Antwerp, Geoffry Hairemans avait opté pour Malines la saison dernière. Mais il a connu une première saison compliquée derrière les Casernes. La donne a pourtant changé depuis le début de saison: il est désormais titulaire indiscutable dans l'effectif de Wouter Vrancken.

"L'an dernier, je suis arrivé dans un vrai groupe, qui avait aligné le titre en D1B et la Coupe de Belgique, ce n'était pas facile de me fondre dans le groupe. Mais je me sens désormais pleinement impliqué. Je suis content. La différence avec l'an dernier est énorme", confie-t-il au Laatste Nieuws.

Auteur de deux buts et un assist depuis le coup d'envoi de la saison, Geoffry Hairemans essayera d'encore perfectionner son bilan, à Zulte Waregem, dimanche.