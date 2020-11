Dieumerci Mbokani, bientôt 35 ans et loin d'être retraité: "Comme Zlatan? Pourquoi pas!"

Dieumerci Mbokani sera-t-il encore plus motivé ce week-end? Le Congolais fête ses 35 ans ce dimanche et tentera d'en profiter pour faire tourner son compteur, samedi, à Ostende.

Une chose est sûre: à presque 35 ans, Dieumerci Mbokani se sent en pleine forme et n'a pas l'intention de prendre sa retraite de si tôt. "Jouer jusque 39 ans comme Zlatan? Pourquoi pas", sourit-il dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

"Tant que je me sens bien, je continuera à jouer. Je suis très fier de pouvoir encore jouer au plus haut niveau à cet âge. Je ne m'attendais pas à jouer aussi longtemps, mais je suis encore en pleine forme", ajoute le buteur du Great Old.

Mais il l'affirme également, Dieumerci Mbokani saura dire stop au bon moment. "Quand je sentirai que je suis fatigué, alors j'arrêterai. Cela fait 15 ans que je suis footballeur professionnel, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai travaillé énormément pour en arriver là."