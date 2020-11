Le jeune Roméo Lavia a fait ses débuts en U21 à Manchester City, aux côtés du frère Nmecha

Le jeune belge Roméo Lavia, qui a quitté Anderlecht cet été pour Manchester City, évolue déjà plusieurs catégories au-dessus de son âge.

L'information est passée un peu inaperçue mais nous est signalée par le compte Twitter spécialisé Les Petits Diables : le jeune talent belge Roméo Lavia (16 ans) a fait ses débuts avec l'équipe U21 de Manchester City, et ce en tant que titulaire, en EFL Trophy (compétition anglaise impliquant les équipes de D3 et D4 anglaise et plusieurs équipes U21).

Les U21 de Manchester City ont été éliminés par Lincoln City (League One) aux tirs au but, mais Lavia (formé à Neerpede et qui a quitté Anderlecht cet été) a marqué son tir au but. Il était notamment aligné aux côtés de Felix Nmecha, jeune frère du joueur du RSCA Lukas Nmecha.