Nouveau stade de Bruges: c'est maintenant à la commune de décider

Le Club de Bruges veut un nouveau stade, et le moins que l'on puisse dire c'est que celui-ci se rapproche de plus en plus.

Le Gouvernement Flamaand a donné ce vendredi un avis favorable pour la construction du nouveau stade du Club de Bruges, d'après les informations de Het Laatste Nieuws. Le plan de ce nouvel écrin doit maintenant être validé par le conseil de la ville. En octobre, ce dossier avait été refusé par la ville, beaucoup de personnes étaient contre le projet initial, mais un nouveau projet, a été mis en place en collaboration avec Zuhal Demir, la Ministre flamande de l'environnement. Ce second plan a donc été validé par la Région Flamande. Le conseil communal de Bruges a maintenant 30 jours pour se prononcer. Parmi les changements apportés, il y a la présence d'une tour de parking ainsi qu'une zone tampon éloignant le site d'au moins 60 mètres d'un site naturel. Si la commune donne son feu vert, la région Flamande pourra alors donner son aval pour le départ officiel de ce projet.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis FC Bruges - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (21/11).