📷 La photo qui fait polémique en Uruguay après les 15 cas Covid positifs en sélection

La trêve internationale a fait des dégâts au sein de la sélection uruguayenne. Pas moins de quinze joueurs et membres du staff ont été testés positifs au Covid-19 à leur retour dans leur club.

C'est notamment le cas pour Lucas Torreira et Luis Suarez qui évoluent à l'Atlético. Le président du club, Enrique Cerezo, fustige le manque de responsabilité des joueurs après avoir vu une photo montrant plusieurs joueurs de La Celeste organiser un barbecue sans respecter les distances de sécurité.

"Ils reçoivent le même type de contrôle Covid qu'en Espagne. Mais quand je regarde cette photo, il n'était question d'aucun contrôle. Nous avons pris des risques avec certains joueurs et maintenant ils ne sont plus disponibles", a déclaré Cerezo à la radio El Larguera.

After the outbreak of COVID-19 in the national team - now 12 confirmed cases - the players have been criticized for this photo.



According to Marca, Atlético have also shown discontent towards the AUF as they now miss two players for the upcoming game vs. Barcelona. pic.twitter.com/ATz8AYLfgu