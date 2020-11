Niveau élevé et technique de frappe hors-norme: les deux Diables qui ont bluffé Gaëtan Coucke

Pour la première fois de sa carrière, Gaëtan Coucke a eu l'occasion de s'entraîner avec les Diables Rouges et il a eu l'occasion de gratter quelques conseils et de prendre des notes avant de rentrer à Malines.

Il a d'ailleurs été très attentif au travail de ses collègues gardiens en sélection. "J'ai beaucoup appris et pas seulement de Thibaut Courtois, mais aussi de Simon Mignolet", explique le portier du Kavé dans un entretien avec de Gazet van Antwerpen.

"Quand on regarde leur présence sur le terrain, comment ils rassurent leur défense, comment ils coachent, comment ils se positionnent. Ce sont des gardiens de top niveau et si tu as l'occasion d'apprendre quelque chose à leurs côtés à l'entraînement, il faut en être reconnaissant", ajoute-t-il.

La technique de Dries Mertens, les frappes de Dodi Lukebakio

Mais Gaëtan Coucke a aussi été impressionné par les talents offensifs de l'effectif de Roberto Martinez. "Ce sont tous des joueurs de très grande classe, mais si je ne devais en choisir qu'un, je dirais Dries Mertens. Dans les petits matchs d'entraînement, tu constates à quel point son niveau est élevé. Et dans les exercices de finition, j'ai été bluffé par la technique de frappe de Dodi Lukebakio. De lui, on peut attendre de très belles choses dans le futur."