Jorge Simaõ révèle sa première sélection et se prive de quelques cadres

La première sélection mouscronnoise signée Jorge Simao montre déjà des choix clairs : le Portugais n'hésite pas à se priver de quelques habitués.

Comme le révèle La Dernière Heure, la première sélection de Jorge Simao voit ainsi les fidèles Hurlus Benjamin Van Durmen et Dimitri Mohamed être laissés de côté par le coach portugais, tout comme Imad Faraj (pour raisons sportives et extra-sportives). Serge Tabekou est également écarté car revenu trop tard de sélection.

On notera cependant les retours de Charles-André Brym, prêté par le LOSC mais peu utilisé malgré une excellente préparation, et William Simba, jeune produit du Futurosport. Virgiliu Postolachi, plus vraiment en odeur de sainteté, n'est pas repris non plus par SImao pour le déplacement à Genk.